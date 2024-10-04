Футзал на Олимпиаде-2028: ФИФА договаривается с МОК

Такие намерения присутствуют в документе ФИФА под названием "Стратегические цели для глобального футбола 2023-2027 годов". Он был составлен в декабре 2023 года, но обнародован только сейчас.

Кроме включения в олимпийскую программу футзала и пляжного футбола, ФИФА также рекомендует увеличить количество сборных в женском турнире – с 12 до 16-ти. То есть привести его к тому же формату, по которому играют мужские команды.

Окончательное решение о предлагаемых изменениях должен рассмотреть МОК. Когда именно это произойдет, пока неизвестно. Вероятно, эти и другие подобные вопросы будут рассмотрені уже командой нового главы олимпийского движения, выборы которого состоятся в марте 2025 года.

Новые виды спорта на ОИ-2028

Исполком МОК уже утвердил включение в программу летних Олимпийских игр-2028 новых видов спорта. В Лос-Анджелесе будут представлены флаг-футбол (разновидность американского футбола), крикет, лякросс, бейсбол, софтбол (как женский вариант бейсбола) и сквош.

Сквош и флаг-футбол дебютируют на Играх. Крикет вернется в программу Олимпийских игр через 128 лет. Лякросс входил в официальную программу ОИ в 1904 и 1908 годах. Бейсбол был представлен на Олимпиадах 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2020 годов. Софтбол – на тех же Играх, что и бейсбол, кроме 1992 года.