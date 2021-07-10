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Футбольну асоціацію Англії оштрафували за поведінку вболівальників у матчі з Данією

Автор: Роман Тверденко

Футбольна асоціація Англії оштрафована за поведінку вболівальників у матчі проти Данії у півфіналі Євро-2020. Англійці повинні заплатити 30 тисяч євро.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Англійські вболівальники світили лазером у воротаря збірної Данії Каспера Шмайхеля перед ударом Харрі Кейна з пенальті в екстра-таймі.

Потрапило під покарання і поведінку вболівальників Англії під час виконання гімну Данії, коли по всьому стадіону відбувалося освистування суперника і гімну.

Крім цього, на матчі вболівальники використовували піротехніку, що заборонено правилами УЄФА.

Англія обіграла 2: 1 Данію і в неділю, 11 липня, зіграє проти Італії у фіналі Євро-2020.

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Євро-2020