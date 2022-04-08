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Футбольна дипломатія допоможе залучити мільйони вболівальників у всьому світі, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Глава МЗС Дмитро Кулеба підтримав ініціативу "Динамо" та "Шахтаря" провести серії благодійних матчів у Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Шахтаря".

"Футбольна дипломатія допоможе залучити мільйони вболівальників у всьому світі на допомогу Україні, що дуже важливо. Цим благодійним туром ми продовжимо підтримувати увагу світу до російської агресії проти України та збиратимемо додаткові кошти для української армії", - заявив Кулеба.

Як відомо, футбольний клуб "Шахтар" Ріната Ахметова розпочинає серію благодійних матчів Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine зустріччю з "Олімпіакосом" у Греції вже завтра, 09.04.2022.

Усі кошти від реалізації квитків на матч і реклами буде передано захисникам України, волонтерським організаціям, медикам, а також спрямовано на допомогу українським дітям, які постраждали від війни

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МЗСДмитро КулебаФутбол