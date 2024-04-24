Футболистки грандов устроили грандиозную драку в чемпионате Украины: видео

Эмоции в женском футболе порой не уступают принципиальным противостояниям среди мужчин. Это доказала потасовка "стенка на стенку" после центрального матча тура чемпионата Украины.

"Кривбасс" минимально одолел "Шахтер". Единственный мяч оформила нападающая криворижанок Тян. Пока большая часть гостей принялась праздновать непростую победу, раздраженные "горнячки" решили выяснить взаимоотношения с полузащитницей Козишкурт.

Ей на помощь бросилась защитница Климутина и остальные одноклубницы. В конце концов, толкотня трансформировалась в полноценную драку с участием всех футболисток на поле, в том числе и вратарей. Остановить хаос смогли только благодаря вмешательству персонала обоих коллективов.

Когда страсти улеглись, арбитриня Козорог удалила трех футболисток. В составе "Шахтера" на красные карточки наработали Старухина и Устинова. "Кривбасс" же подвела голкиперка Келюшик.