Оборонець збірної Німеччини перейде з "Баварії" в дортмундську "Боруссію"

Дортмундська "Боруссія" оголосила про підписання гравця "Баварії" та збірної Німеччини – Нікласа Зюле.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на офіційний сайт "Боруссії" Дортмунд.

26-річний Зюле стане гравцем "Боруссії" з початку сезону 2022/23.

Захисник покине "Баварію" на правах вільного агента.

"Ми раді, що змогли підписати гравця національної збірної Нікласа Зюле та укласти з ним контракт на чотири роки!, – підкреслює спортивний директор "Боруссії" Міхаель Цорк.

Хто такий Ніклас Зюле

Захисник "Баварії", який розпочав свою професійну кар’єру в "Гоффенхаймі".

За "Гоффенгайм" виступав у 2013-2017 роках. За цей час провів 108 матчів, у яких забив сім голів.

У2017 році за 20 мільйонів євро перейшов у "Баварію". За мюнхенців зіграв у 105-ти матчах та відзначився п’ятьма забитими м'ячами.

За національну збірну Німеччини провів 37 матчів та відзначився одним голом.