Оборонець збірної Німеччини перейде з "Баварії" в дортмундську "Боруссію"
Дортмундська "Боруссія" оголосила про підписання гравця "Баварії" та збірної Німеччини – Нікласа Зюле.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на офіційний сайт "Боруссії" Дортмунд.
26-річний Зюле стане гравцем "Боруссії" з початку сезону 2022/23.
Захисник покине "Баварію" на правах вільного агента.
"Ми раді, що змогли підписати гравця національної збірної Нікласа Зюле та укласти з ним контракт на чотири роки!, – підкреслює спортивний директор "Боруссії" Міхаель Цорк.
Хто такий Ніклас Зюле
Захисник "Баварії", який розпочав свою професійну кар’єру в "Гоффенхаймі".
За "Гоффенгайм" виступав у 2013-2017 роках. За цей час провів 108 матчів, у яких забив сім голів.
У2017 році за 20 мільйонів євро перейшов у "Баварію". За мюнхенців зіграв у 105-ти матчах та відзначився п’ятьма забитими м'ячами.
За національну збірну Німеччини провів 37 матчів та відзначився одним голом.
За даними порталу Transfermarkt, Зюле коштує 35 мільйонів євро.
Нагадаємо, що за інформацією ЗМІ, дев’ять гравців "Динамо" U-19 захворіло коронавірусом.