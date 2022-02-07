ru ua
Пн, 07 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Оборонець збірної Німеччини перейде з "Баварії" в дортмундську "Боруссію"

Новость на русском →
Дортмунд, Понеділок 07 лютого 2022 18:28
Оборонець збірної Німеччини перейде з "Баварії" в дортмундську "Боруссію" Фото: Ніклас Зюле (bvb.de)
Автор: Андрій Вирва

Дортмундська "Боруссія" оголосила про підписання гравця "Баварії" та збірної Німеччини – Нікласа Зюле.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на офіційний сайт "Боруссії" Дортмунд.

26-річний Зюле стане гравцем "Боруссії" з початку сезону 2022/23.

Захисник покине "Баварію" на правах вільного агента.

"Ми раді, що змогли підписати гравця національної збірної Нікласа Зюле та укласти з ним контракт на чотири роки!, – підкреслює спортивний директор "Боруссії" Міхаель Цорк.

Хто такий Ніклас Зюле

Захисник "Баварії", який розпочав свою професійну кар’єру в "Гоффенхаймі".

За "Гоффенгайм" виступав у 2013-2017 роках. За цей час провів 108 матчів, у яких забив сім голів.

У2017 році за 20 мільйонів євро перейшов у "Баварію". За мюнхенців зіграв у 105-ти матчах та відзначився п’ятьма забитими м'ячами.

За національну збірну Німеччини провів 37 матчів та відзначився одним голом.

За даними порталу Transfermarkt, Зюле коштує 35 мільйонів євро.

Нагадаємо, що за інформацією ЗМІ, дев’ять гравців "Динамо" U-19 захворіло коронавірусом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баварія Боруссия Футбол
NEWS
Як вийти на пенсію у 60 років: названо важливу умову
Як вийти на пенсію у 60 років: названо важливу умову
DAILY
Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка