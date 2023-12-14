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Футбол встречает блокчейн. WhiteBIT провел криптообучение для харьковского "Металлист 1925"

Фото: WhiteBIT провел криптообучение для харьковского "Металлист 1925" (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Команда одной из крупнейших европейских централизованных криптобирж WhiteBIT провела для игроков и тренерского штаба харьковского футбольного клуба "Металлист 1925" обучение по основам криптограмотности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

После смены руководства это мероприятие стало началом нового этапа стратегического развития клуба, основанного на высокотехнологичных инновациях.

Криптообучение собрало футболистов и тренерский штаб "Металлист 1925", чтобы погрузить их в мир криптовалют, историю цифровых активов, технологию блокчейн, а также исследовали связь между футболом и цифровыми активами.

Игроки "Металлиста 1925" ознакомились с такими темами как безопасное хранение криптовалют, трейдинг и использование цифровой валюты в качестве инвестиций.

"Для меня криптообучение стало очень поучительным и вообще такие лекции нужно и дальше проводить для команды. Благодаря WhiteBIT я получил новые знания, начал понимать базовые процессы. По моему мнению, криптовалюта - это совершенно новый мир, в котором хочется больше разобраться", - отметил Дмитрий Капинус, правый защитник "Металлист 1925".

Эта инициатива была частью большей стратегии, разработанной Владимиром Носовым, СЕО WhiteBIT, инвестором и новым президентом клуба, спасшим "Металлист 1925" от закрытия. Обновленный подход к управлению футбольным клубом включает в себя не только финансовую поддержку, но и программу развития с ориентацией на бизнес-модель и высокотехнологичные, инновационные решения в футболе.

Обучение по основам криптограмотности для игроков клуба стало началом укрепления связей между футболом и новейшими технологиями, подчеркивая роль криптовалют и блокчейну в различных аспектах жизни, включая профессиональный спорт.

Напомним, WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350+ торговых пар, 270+ цифровых активов и 10+ государственных валют.

WhiteBIT вместе с Министерством цифровой трансформации создали "Образовательный проект по криптограмотности и блокчейну" на портале Дія.Освіта.

Также компания является партнером сборной команды Украины по футболу, футбольным клубам "Барселона" и "Трабзонспор", Lifecell и киберспортивной платформе FACEIT.

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