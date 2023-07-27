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Фура врезалась в блокпост под Бучей: фото и первые подробности

Фото: фура врезалась в блокпост в Бучанском районе Киевской области 27 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

На блокпосту в Бучанском районе Киевской области в четверг, 27 июля, произошло ДТП с участием фуры. Многотонный грузовик врезался прямо в него.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

Так, 22-летний водитель грузовика DAF двигался по главной дороге. В это время, 27-летний водитель Daewoo, выезжая со второстепенной улицы, не предпочел грузовик, чем создал аварийную ситуацию.

"Водитель DAF во избежание ДТП совершил экстренное торможение, повернул руль вправо и столкнулся с блокпостом", - говорится в сообщении.

 

Как отметили правоохранители, к счастью, в результате чрезвычайной ситуации пострадавших на данный момент нет.

Аварии на блокпостах

В последнее время на блокпостах случились несколько ДТП. Буквально вчера, 26 июля, на блокпосту в Киеве автомобилист сбил трех военных, один из которых погиб. В частности, сначала 23-летний водитель сбил двух военнослужащих Национальной Гвардии Украины, которые несли службу на блокпосту. После этого автомобиль протаранил еще два припаркованных автомобиля, в одном из которых находился военный территориального центра комплектования.

А 25 мая водитель автомобиля Lexus ES350, которым оказался судья Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр, на этом же блокпосту сбил насмерть 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии. 

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