RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Функционирование морского коридора зависит от запуска страхового фонда, - эксперты

Фото: Функционирование морского коридора зависит от запуска страхового фонда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Стабильная работа морского экспортного коридора позволила увеличить перевалку экспортных грузов в украинских портах на 22,8% - до 41,7 млн т. При этом увеличить объемы перевалки грузов и сделать морской экспорт безопаснее могут конвоирование судов и запуск работы страхового фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование GMK Center.

С момента запуска и до нынешнего периода грузопоток через экспортный коридор вырос до весьма ощутимых размеров.

По словам Александра Кубракова, первого вице-премьер-министра и главы Мининфраструктуры, по состоянию на 4 декабря из портов "Южный", "Одесса" и "Черноморск" было экспортировано более 7 млн т грузов, из них почти 5 млн т - продукция АПК, указывает издание.

"Мы уже вышли на средний показатель экспорта примерно 2,7-2,8 млн т в месяц, это действовавший ранее среднемесячный показатель зернового коридора. Если ситуация с безопасностью не ухудшится, уже через неделю грузопоток через новый экспортный коридор превысит средний показатель того , действовавший под эгидой ООН", - сказал в комментарии изданию Андрей Клименко, руководитель Мониторинговой группы "Института черноморских стратегических исследований".

По данным аналитиков, с 8 августа временным коридором на выход из портов прошло 200 судов и 226 – на вход. По состоянию на 4 декабря в портах Большой Одессы под загрузкой находилось 31 судно, еще 30 плавсредств направлялись по коридору в обе стороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
порт