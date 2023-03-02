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В "Фундации Течия" рассказали об очередной партии автомобилей для фронта

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Четверг 02 марта 2023 14:47
В "Фундации Течия" рассказали об очередной партии автомобилей для фронта Фото: в "Фундации Течия" рассказали об очередной партии автомобилей для фронта (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

В "Фундации Течия" рассказали об очередной партии автомобилей, которые организация передала для ВСУ. Это 10 пикапов, кроссоверов и бусов, часть из которых была переоборудована в авто для эвакуации раненых с поля боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт фундации.

Так, с декабря и по сей день фонд с помощью партнеров приобрел и передал на фронт 10 автомобилей. Это микроавтобусы Volkswagen и Citroen, кроссоверы Mitsubishi Outlander, Nissan Pathfinder и пикапы Mitsubishi L200, Ford F-150, Nissan Navara. Их получили подразделения нескольких механизированных бригад и сил специальных операций.

Несколько Nissan Pathfinder были переработаны под спецтранспорт для эвакуации раненых. Оборудовали пространство под медицинскую каталку и рампу для нее, а также место для медика. В модернизированном салоне установили дефибриллятор, аксессуары для капельниц и другие необходимые для экстренной помощи средства и препараты.

"Один из первых адаптированных для эвакуации раненых авто мы передали еще в августе 2022-го. Этот автомобиль уже помог вывезти с поля боя 28 раненых воинов, из них четверо были в тяжелом состоянии. Каждого из них удалось спасти", - рассказывает Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA и директор ОО "Фундации Течия".

Напомним, в декабре фонд отчитался о 30 автомобилях для ВСУ: 17 полноприводных внедорожников в кузовах пикап и кроссовер, а также 13 бусах. Их распределили по запросам нескольких механизированных бригад ВСУ и подразделений Сил специальных операций.

В целом с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сумма помощи военным от фонда пересекла отметку в $22 млн.

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