"Фундация Течия" за год предоставила ВСУ помощи на 23 млн долларов

В первую очередь это бронежилеты и шлемы, тепловизоры и оптика, генераторы и автомобили, тактическая одежда и снаряжение, дроны и связь, тактическая медицина и лекарства.

Кроме распространенных категорий фундация реализовала и несколько уникальных кейсов. К примеру, приобрела 800 спасательных жилетов для Военно-морских сил. А подразделения нескольких бригад ВСУ и ССО получили 1000 индивидуальных фильтров для воды, изготовленных по заказу организации.

"Наша цель - использовать каждую гривну максимально эффективно. Поэтому мы изначально работаем с большими партиями и закрываем полный цикл помощи –-от переговоров с производителями до доставки подразделениям. Нам это удалось благодаря волонтерам из холдинга TECHIIA, имеющим опыт с 2014 года, и друзьям в Украине и за рубежом", - говорит Олег Крот, директор фундация и управляющий партнер холдинга TECHIIA.

В течение года помощь от фонда получили подразделения разных родов войск и структур Сил обороны Украины. Среди них - бригады ВСУ, подразделения ТРО, морпехи и пограничники, подразделения ГУР и Нацполиции, Силы специальных операций, подразделения ПВО.

Фонд помощи на 99% состоит из средств холдинга TECHIIA и его учредителей.

"Каждый желающий может сделать донейт на счет фундации. Но туда поступают незначительные суммы. Мы не проводим масштабных фандрейзинговых кампаний, потому что не профессиональный благотворительный фонд. Наш принцип - помогать ВСУ своими ресурсами и делать это с максимальной отдачей", - резюмирует Олег Крот.

В 2023 году фонд продолжает проект "Поддержка свободы Украины". К закупкам добавляют новый фокус работы - протезирование военных и гражданских, потерявших конечности в результате войны. Организация подписала меморандумы с двумя протезировочными центрами.

Напомним, кроме ОО "Фундация Течия", Олег Крот лично поддерживает Силы обороны Украины. Сумма помощи от него пересекла отметку в $40 млн. Детали закупок не объявляются в связи с военной тайной.