"Фундация Течия" передает военным большую партию химических грилок

Индивидуальные компактные грелки компании Thermopad помогают согреться во время морозов. Они активируются при контакте с воздухом и способны генерировать тепло от 8 до 12 часов.

Первые три тысячи закупили еще летом и раздали военным с наступлением первых холодов. Следующие 3600 грелок-стельок и 540 грелок для рук распределяют в соответствии с запросами военных. А еще 6000 штук в ближайшие дни доставят из Германии в Украину.

"Украинские воины получают много техники и разных средств от волонтеров и государства. Среди них мы передаем и грелки - мелочи, но на самом деле не такие уж мелочи, особенно если речь, например, об управлении БПЛА или разведоперации в мороз", - заявил директор фонда и управляющий партнер холдинга TECHIIA Олег Крот.

Напомним, недавно фонд передал Силам обороны Украины 1000 фильтров для воды, 20 генераторов, 7 дронов и 30 автомобилей. С февраля 2022 года сумма пособия от организации пересекла отметку в $21,5 млн.