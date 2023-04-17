"Фундация Течия" помогла укомплектовать снайпера из Бучи

Во время выполнения боевого задания под Бахмутом в январе 2023 Владимир получил ранение от вражеского фугаса. Первое, что он попросил у друзей во время звонка из больницы - помочь купить оружие и снаряжение взамен потерянных.

Вскоре друзья Владимира собрали около миллиона гривен. За эти деньги купили новую винтовку, авто и другие полезные вещи. А в фонд обратились с просьбой приобрести специальный снайперский тепловизор.

"Наша команда сработала очень быстро, и буквально через несколько дней тепловизор был у Владимира. Теперь он сможет без проблем работать в любое время суток", - рассказал Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA и директор фонда.

Также, пока Владимир Вакуленко восстанавливался от травмы, президент Украины Владимир Зеленский наградил его орденом "За мужество" ІІІ степени.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину ОО "Фундация Течия" приобрело для Сил обороны Украины оптики и тепловизионного оборудования на $5,28 млн. Подробный отчет о помощи от организации в течение первого года большой войны можно прочитать по ссылке.