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"Фундация Течия" помогла укомплектовать снайпера из Бучи

Фото: "Фундация Течия" помогла укомплектовать снайпера из Бучи (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Снайпер Владимир Вакуленко вернулся на фронт после тяжелого ранения под Бахмутом, операции и восстановления. К очередным задачам военный приступит с новой винтовкой, биноклем и тепловизионным прицелом, который приобрела ОО "Фундация Течия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт фундации.

Во время выполнения боевого задания под Бахмутом в январе 2023 Владимир получил ранение от вражеского фугаса. Первое, что он попросил у друзей во время звонка из больницы - помочь купить оружие и снаряжение взамен потерянных.

Вскоре друзья Владимира собрали около миллиона гривен. За эти деньги купили новую винтовку, авто и другие полезные вещи. А в фонд обратились с просьбой приобрести специальный снайперский тепловизор.

"Наша команда сработала очень быстро, и буквально через несколько дней тепловизор был у Владимира. Теперь он сможет без проблем работать в любое время суток", - рассказал Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA и директор фонда.

Также, пока Владимир Вакуленко восстанавливался от травмы, президент Украины Владимир Зеленский наградил его орденом "За мужество" ІІІ степени.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину ОО "Фундация Течия" приобрело для Сил обороны Украины оптики и тепловизионного оборудования на $5,28 млн. Подробный отчет о помощи от организации в течение первого года большой войны можно прочитать по ссылке.

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БучаВооруженные силы Украины