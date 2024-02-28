Фундація Auchan підтримала три соціальні проекти в Україні

“Продуктові набори”, “Освітній проект для школярів” та “Психоемоційна підтримка дітей” - Фундація Auchan надає гранти

В грудні 2023 року був завершений традиційний конкурс соціальних проектів Фундації Auchan, переможцями якого обрано три благодійні організації з різних міст України:

Громадська організація “ЗДОРОВБУДЬ!” з міста Київ отримала грант в сумі 40 тисяч євро для реалізації першого в Україні освітнього проекта для школярів про здорове харчування з впровадженими антистресовими інструментами, який поєднує питання фізіології та психології.

“Ми націлені дати дітям і підліткам дієві, науково доведені інструменти для управління стресом і налагодження здорового харчування. Наразі ми розробляємо інноваційну освітню програму з свідомого харчування, матеріали якої будуть доступні дітям, батькам і вчителям з усіх регіонів України”, - коментує Ольга Фарима, ГО “ ЗДОРОВБУДЬ!”.

Благодійна організація «Благодійний фонд «Ремар Україна» з міста Чернівці буде впроваджувати проект “Смачно з Фундація Auchan”, отримавши грант від Фундації на суму 30 тисяч євро на його реалізацію.

“Проект націлений обладнати професійну кухню в місті Чернівці, яка дозволить людям, які мешкають на території соціального будинку, готувати їжу для переселенців та людей, які залишилися у складних життєвих ситуаціях. На даній кухні будуть готуватися страви для роздачі їх у одному із пунктів видачі гарячої їжі”, - розповідає Андрій Воробець, координатор київського регіону БО “Ремар Україна”.

Благодійна організація «Мережа 100 відсотків життя. Запоріжжя» отримала грант в сумі 10 тисяч євро та буде впроваджувати створення кулінарної книги “Підтримай ментальне здоров’я разом з Фундацією Auchan”. Проект, який має на меті покращення психоемоційного стану 120 дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах та які постраждали від війни (дітей, у яких загинули батьки, наявні страхи під час повітряної тривоги, обстрілів та діти ВПО), сприяння в їх соціалізації та адаптації, шляхом залучення до кулінарної терапії.

“Нагальною є потреба щодо покращення психоемоційного стану дітей, формування соціальних навичок, навчання здоровому образу життя та корисному харчуванню, особливо під час війни в країні”, - коментує Старостенко Сергій, БО “100 відсотків життя Запоріжжя”

Окрім цього, Фундація Auchan розширює співпрацю з БО “100 відсотків життя Запоріжжя” - виділено додатково 20 тисяч євро на реалізацію допомоги у вигляді соціальних продуктових наборів, потребуючим у містах Запоріжжя та Кривий Ріг.

“Оскільки частина Запорізької області знаходиться під окупацією, а місто Кривий Ріг має велику кількість внутрішньо переміщених осіб, хочемо підтримати населення і сформувати передачу продуктових наборів для даних міст спільно з БО “100 відсотків життя Запоріжжя”. Auchan Україна продовжує соціальну місію - дбати про людей та підтримувати потребуючих у цей складний для країни час”, - коментує голова журі відбіркового комітету фундації, директор людських ресурсів Дмитро Товстолуг.

Коротка довідка про Фундацію Auchan

Фундація Auchan це міжнародний благодійний фонд, який підтримує проекти, направлені на сприяння доступу до повноцінного харчування, насамперед тих, хто цього потребує незалежно від їх віку, створюючи зобов’язання Auchan щодо суспільства. Фундація Auchan об’єднує співробітників компанії і надає їм головну роль у цьому єднанні. Здорова та доступна їжа як фактор соціального єднання - це основна ідея, закладена у всі проекти, які підтримує фундація. В Україна Фундація Auchan (раніше Фундація Auchan для Молоді) існує з 2012. За цей час було підтримано понад 70 000 бенефіціарів у 8 містах та надано грантів на 519 тисяч євро.

Допомога від Auchan Україна

З моменту повномасштабного вторгнення благодійна допомога Auchan Україна склала понад 60 мільйонів гривень, з них понад 49 мільйонів на допомогу населенню, медичним закладам і захисникам та більше 12 мільйонів через БФ “Auchan з тобою” на допомогу співробітникам та їх сім'ям, які постраждали під час війни. Також співробітники компанії впроваджують проект, в рамках якого вже приготували понад 340 тисяч благодійних обідів для вимушено переселених та постраждалих від війни.