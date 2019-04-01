Фукс: після виборів негайних змін в економіці не буде

Фото: Павло Фукс (pravda.com.ua)

Фукс заявив, що іноземні аналітики стримано оцінюють перспективи України

Незалежно від прізвища президента, миттєвих змін в економіці не буде. Про це написав бізнесмен і меценат Павло Фукс у своєму Telegram-блозі, передає РБК-Україна.

За його словами, іноземні аналітики стримано оцінюють перспективи України, в тому числі, в залученні інвестицій.

"Один з останніх прогнозів публікують оглядачі Bloomberg. Американці порахували гроші, які Україна отримала і недоотримала від МВФ. За останні роки - мінус 7 млрд доларів від очікуваної суми за програмою Stand-by. А оскільки стабільність в країні підтримується кредитними коштами, нам прогнозують роки економічної невизначеності", - коментує Павло Фукс.

Позиція рейтингового агентства Fitch, пише бізнесмен і меценат, схожа: у майбутнього президента буде обмежений простір для зміни економічної політики. Це пов'язано із залежністю від зовнішнього фінансування.

"Fitch очікує уповільнення зростання ВВП з 3,2% до 2,6%. На прогноз вплинуло посилення грошово-кредитної та податково-бюджетної політики. Також проти України грає знесилений світовий попит на сировину. Аналітики агентства не бачать передумов для різкого зростання інвестицій після виборів", - пише у своєму блозі Фукс.

Бізнесмен і меценат, посилаючись на аналітику Fitch відзначає, що позитивно на економіку України можуть вплинути стійке зниження держборгу, збільшення валютних резервів та гнучкість у залученні зовнішнього фінансування. Fitch присвоїло Україні стабільний рейтинг незважаючи на рік політичного стресу.

Аналізуючи прогнози зовнішніх оглядачів, Павло Фукс робить висновок: "Не може одна політична фігура кардинально поліпшити рівень життя вже завтра. Для початку потрібно розібратися з інституційними проблемами, які гальмують економіку".

Нагадаємо, що раніше бізнесмен і меценат писав про 5 виклики, які повинен прийняти переможець політичної гонки.