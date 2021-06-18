Фукс вважає, що за санкціями проти нього стоїть Данілов, і готовий йти до суду

"Це Данілов якісь свої образи використовує, вводить в оману президента і всіх... Це Бродський (бізнесмен Михайло Бродський, - ред.), вони з Даніловим давно партнери, це партія "Яблуко", вони разом в цій партії, вони володіють активами великими, займаються піском на Річковому вокзалі, вони курують весь пісок в країні", - сказав Фукс.

Він також зазначив, що не має відношення до компанії, про яку на брифінгу говорив Данілов.

"Я не мав жодного відношення до цієї компанії ("Голден Деррік" - ред.). Це все Данілов наговорює, брехня чергова", - додав бізнесмен.

Також Фукс підкреслив, що є українським громадянином, і саме в такій якості проти нього були введені санкції з боку Російської Федерації.

"Будемо готувати позов до суду", - сказав Фукс, додавши, що поки не знає, в чому саме полягають накладені проти нього санкції. Також бізнесмен допустив можливість звернення і в міжнародні суди, "якщо український суд не зможе поставити крапку в цій справі".