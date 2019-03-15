Фукс: вплинути на цивілізаційний вибір України неможливо

Фото: Павло Фукс (pravda.com.ua)

Фукс впевнений, що безсилі навіть популісти

Політичний популізм охоплює світ через те, що бюрократія не встигає реагувати на актуальний порядок. Таку думку висловив бізнесмен і меценат Павло Фукс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його блог.

Люди не бачать або не розуміють, як центр відгукується на їхні проблеми, бо ліберальний світоустрій став жертвою глобального популізму, вважає бізнесмен.

Фукс опублікував висловлювання вченого Френсіса Фукуями про специфіку нових світових проблем, пов'язаних з популізмом. Бізнесмен прийшов до висновку, що популізм у політиці став масовим через "прискорення світу". Мається на увазі мобільність і відкритість спільнот, до чого не готова стара бюрократична система.

"У висловлюваннях Фукуями простежується теза, що можновладці і населення живуть в паралельних реальностях. Він навіть ЄС звинувачує в недостатній демократичності... . Люди не бачать (або не розуміють), як центр реагує на їхні проблеми. Можливо, вчений правий, і тут криється корінь популізму. Світ став занадто швидким. Бюрократія з її зарегульованістю не встигає реагувати на актуальний порядок. Але що цікаво: та сама бюрократія добре діє в ситуаціях, коли їй загрожує спільний ворог. Фукуяма наводить на доказ політику ЄС, що проводиться проти технологічних гігантів Facebook, Google чи Amazon. Бюрократи розуміють, що ці корпорації підривають їх монополію на владу", - пише Фукс.

Бізнесмен цитує Фукуяму, який називає три види популізму:

1. Економічний. Виявляється у соціальній політиці. Дає результат у короткостроковій перспективі. Але часом має катастрофічні наслідки. Венесуела - останній з прикладів.

2. Політичний. Коли політик говорить, що тільки він єдиний з народом. А інші державні інституції виступають проти населення.

3. Популізм, що розділяє за расовим або етнічним принципом.

Цитуючи Фукуяму, Фукс зазначає, що справжньою жертвою популістів стала зовнішня політика держав і об'єднань.

"Немає нічого важливішого, ніж зберігати тиск на режим Кремля. Але чи вийде? США, говорить Фукуяма, вдалися до безпрецедентного тиску. Чого не скажеш про Європу, де готові йти на зближення з Москвою", - вважає бізнесмен.

Він пише, що у висловлюваннях Фукуями відчувається криза довіри до партнерів України.

"Якщо наша країна впаде в клептократію путінського стилю, буде знову втягнута в російську орбіту впливу, це стане поганим знаком для багатьох держав регіону. Мені здається, що незважаючи на всі складності - зовнішні і внутрішні - цивілізаційний вибір України сьогодні зламати неможливо. Безсилі навіть популісти", - додає Фукс.