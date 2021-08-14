ФСБ в окупованому Криму збирає особисті дані про школярів, - правозахисники

В окупованій Керчі "управління освіти" збирає особисті дані про неповнолітніх для ФСБ РФ. Йдеться про дітей від 12 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську правозахисну групу" .

На вимогу "начальника управління освіти" директора шкіл передали дані, куди входили ім'я, прізвище, по батькові, число, місяць, рік народження та номер мобільного телефону всіх учнів від 12 до 17 років.

Правозахисник вважають це порушенням права на приватне життя.

"Відповідно до запиту "Управління Федеральної Служби безпеки Російської Федерації по Республіці Крим і місту Севастополю" необхідно 10 серпня 2021 року до 15:00 представити відомості про дітей у віці від 12 до 17 років, які навчаються в загальноосвітніх установах міста Керчі, згідно з доданою формою. Додатково повідомляємо, що повноваженнями органів ФСБ Росії передбачено отримання персональних даних без згоди суб'єкта", - йдеться в листі "керівника управління освіти" Віктора Дахіна.

Директори керченських шкіл виконали це незаконне доручення.