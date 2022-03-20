Знову з ФСБ. Названо можливого наступника Путіна у разі його відсторонення, - розвідка

За даними української розвідки, у разі відсторонення президента Росії Володимира Путіна від влади його наступником може стати чинний директор Федеральної служби безпеки (ФСБ) Олександр Бортніков. Принаймні, такий варіант розглядають представники російської еліти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міноборони України.

Українська розвідка стверджує, що певна частина російської політичної еліти розглядає Бортнікова як наступника Путіна.

"Примітно, що саме Бортніков останнім часом потрапив в опалу з боку російського диктатора. Офіційна причина опали керівника ФСБ - фатальні прорахунки у війні проти України. Саме Бортніков і його відомство відповідали за аналіз настроїв населення України і здатність української армії", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, сам Путін також перейшов на вищі посадові позиції з посади директора ФСБ, яку він очолював в 1999 році перед призначенням прем'єр-міністром, а надалі - в.о. президента Росії. Працював на спецслужби (КДБ СРСР) ще з середини 1970-х.