RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Знову з ФСБ. Названо можливого наступника Путіна у разі його відсторонення, - розвідка

Фото: директор ФСБ Росії Олександр Бортніков (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

За даними української розвідки, у разі відсторонення президента Росії Володимира Путіна від влади його наступником може стати чинний директор Федеральної служби безпеки (ФСБ) Олександр Бортніков. Принаймні, такий варіант розглядають представники російської еліти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міноборони України.

Українська розвідка стверджує, що певна частина російської політичної еліти розглядає Бортнікова як наступника Путіна.

"Примітно, що саме Бортніков останнім часом потрапив в опалу з боку російського диктатора. Офіційна причина опали керівника ФСБ - фатальні прорахунки у війні проти України. Саме Бортніков і його відомство відповідали за аналіз настроїв населення України і здатність української армії", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, сам Путін також перейшов на вищі посадові позиції з посади директора ФСБ, яку він очолював в 1999 році перед призначенням прем'єр-міністром, а надалі - в.о. президента Росії. Працював на спецслужби (КДБ СРСР) ще з середини 1970-х.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомила, що російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, в тому числі отруєння, раптову хворобу або нещасний випадок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінРосійська ФедераціяВійна Росії проти України