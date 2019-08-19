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ФСБ назвала число українських студентів у Росії

Новини » Суспільство    19.08.2019 - 12:38
ФСБ назвала число українських студентів у Росії
Ілюстративне фото (molgvardia.ru)

Україна посіла четверте місце за кількістю іноземців, які приїжджають у РФ для навчання

Прикордонна служба Федеральної служби безпеки Росії повідомила, що з України на навчання прибули 13,7 тисяч студентів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані російських ЗМІ.

Відзначається, що всього за перші два квартали 2019 року в країну в'їхало 181,5 тис. студентів. Країни, звідки приїхало найбільше учнів: Казахстан, Китай і Узбекистан - 59,3 тис., 21,2 тис. та 14 тис. відповідно. На четвертому місці - Україна, звідти прибули 13,7 тис. студентів.

Так, російське відомство з початку року веде статистику по числу іноземців, які приїжджають у Росію для навчання. Раніше таких підрахунків не було, але в листопаді 2018 року Росстат оновив наказ, який стверджує статистичний інструментарій для спостереження ФСБ за іноземними громадянами.

Нагадаємо, кількість заяв на отримання російського громадянства від жителів ОРДЛО становить понад 60 тисяч.

Як писало РБК-Україна раніше, 2 серпня президент Російської Федерації Володимир Путін спростив порядок отримання посвідки на проживання для українців.

Крім того, ще раніше глава РФ підписав указ, який дозволяє отримати російське громадянство в спрощеному порядку українцям, які раніше жили в будь-якому районі Луганської або Донецької областей України. Це рішення засудили США та ЄС.

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