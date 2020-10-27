ФРУПЕК просить Кабмін не списувати старі вагони

Фото: вантажні вагони (РБК-Україна)

Ініціатива Мінінфраструктури щодо скорочення строків експлуатації залізничних вагонів дестабілізує роботу підприємств вугільної галузі.

Про це йдеться в заяві Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу (ФРУПЕК), розміщеній на офіційному сайті.

"Обмеження, що пропонуються по вагонам, ставлять під ризик стабільну роботу вугільних підприємств та частково енергосистеми", - наголосили у федерації.

За їх оцінкою, через списання вагонів виникне їх дефіцит, що змусить вантажоперевізників фінансувати закупівлю нових вагонів, внаслідок чого зросте вартість залучення вагонів під перевезення вугілля.

"Це, своєю чергою, спричинить зростання цін на вагони як мінімум у 2 рази та відповідне підвищення вартості транспортування вугілля", - зазначається в заяві.

У ФРУПЕК також вважають, що це рішення призведе до зростання тарифів "Укрзалізниці", що також підвищить собівартість вугільної продукції та погіршить її конкурентоспроможність на внутрішньому ринку в порівнянні з альтернативними видами палива.

"Зниження обсягів перевезень залізницею через нестачу парку, на нашу думку, призведе не тільки до зростання цін на вагони, а стимулюватиме зростання державно регульованих тарифів АТ "Укрзалізниця" для покриття її витрат на утримання залізничної інфраструктури в умовах скорочення доходів та збільшення інвестицій в оновлення вагонного парку", - наголосили у ФРУПЕК, і закликали уряд доопрацювати проект рішення, запропонований Мінінфраструктури.

Нагадаємо, раніше в "Укрметалургпромі" заявили, що прийняття Мінінфраструктури рішення про обмеження терміну використання вантажних вагонів понад нормативний термін призведе до дефіциту вагонів і скорочення промислового виробництва.

Своєю чергою віце-президент Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов назвав наміри Мінінфраструктури списувати робочі вагони тільки через вік дуже дивним рішенням, наголосивши, що вагони потрібно списувати виходячи з їх технічного стану, а не терміну експлуатації.

Як відомом, 8 жовтня Міністерство інфраструктури України опублікувало проекту наказу "Про затвердження порядку встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті", яким передбачено скорочення в Україні вагонного парку шляхом заборони продовження терміну використання вагонів зі строком експлуатації, що перевищує нормативний.

Згідно з проектом наказу, обмеження пропонується застосувати в тому числі і до напіввагонів - найбільш масового виду парку, в якому перевозиться практично увесь обсяг вугільної продукції.

Зокрема, пропонується заборонити продовжувати термін експлуатації напіввагонів старше 33 років (1,5 нормативних терміни служби) з поступовим зменшенням граничного терміну служби з 33 років до 22 в період 2021-2029 років, окрім вагонів, для яких термін на цей час вже продовжено.