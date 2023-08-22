ФРУ призвала страны мира помочь Украине с разблокировкой портов для всех видов продукции

"Благодаря разблокированию морских путей состоится наращивание экспорта полуфабрикатов черной и цветной металлургии в США, Великобританию, Канаду, Австралию и будут обеспечены поставки дизельного горючего. Появится перспектива в ближайшие 2-3 года строительства терминала LNG и запуск крупных поставок газа из США. Возобновится морской импорт коксующегося и энергетического угля из США в Украину", - подчеркнули в ФРУ.

В трубной промышленности восстановление морских путей сократит себестоимость продукции и позволит вернуться к довоенному выпуску - это +38%, подчеркнули в федерации.

Кроме этого, открыть морские пути нужно как можно быстрее для импорта угля и стабильного прохождения зимнего периода.

"По нашим расчетам, разблокирование черноморских портов для всех видов грузов будет оказать значительное положительное влияние на экономику страны: + 10% к ВВП Украины, +135 млрд грн дополнительных налоговых поступлений в год, +$18 млрд валютной выручки в год, около 0.5 млн восстановленных рабочих мест", - напомнили во ФРУ.

В федерации также отметили: "зерновое соглашение", заключенное в Стамбуле, выполнило свою роль - позволило вывезти урожай и предотвратить голод в целом ряде регионов планеты. Однако Украина не должна быть ограничена только возможностью экспорта зерна - это ведь всего 40% от довоенной грузовой базы.

Мы обратились к международным партнерам с просьбой создать механизм коммерческого страхования рисков морских перевозок из Украины. имеющие выход в Черное море", - резюмировали во ФРУ.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство работает над возобновлением работы черноморских коридоров для экспорта украинского зерна и другой продукции.