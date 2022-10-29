ua ru
Сб, 29 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ФРТУ призвала НКРЭКУ не повышать тариф на диспетчеризацию электроэнергии

Новина українською →
Суббота 29 октября 2022 15:37
ФРТУ призвала НКРЭКУ не повышать тариф на диспетчеризацию электроэнергии Фото: ФРТУ призвала НКРЭКУ не повышать тариф на диспетчеризацию электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

У "Укрэнерго" есть все резервы для того, чтобы не проводить в 2023 году повышение тарифов на диспетчеризацию электроэнергии. Резкий рост сразу на 273%, с 62 до 232 грн/МВт.ч значительно ухудшит состояние транспортной отрасли Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ) к главе НКРЭКУ Константину Ущаповскому.

"ФРТУ не соглашается с опубликованным проектом и выступает против роста тарифа на диспетчеризацию электроэнергии. Во время войны, когда уничтожается логистический комплекс, заблокированы порты, а транспортная инфраструктура требует дополнительных средств на восстановление, любой рост тарифа на диспетчеризацию электроэнергии приведет к негативным последствиям, ведь расходы отрасли возрастут на 2,3 млрд грн в год", - сказано в письме.

Кроме того, в ФРТУ отметили, что повышение тарифа будет стимулировать сокращение спроса на электроэнергию, что приведет к уменьшению поступлений "Укрэнерго", а значит - к дальнейшей необходимости поднятия тарифа. Тем временем компания "Укрэнерго" в свои расчеты заложила завышенные прогнозы, пересмотр которых даст резерв, которого хватит на удержание тарифа на текущем уровне.

"Основной статьей расходов, обуславливающей рост тарифа на диспетчеризацию, являются расходы на приобретение вспомогательных услуг, которые растут с 16,7 млрд грн в 2022 г. до 66,3 млрд грн (+296%). Согласно обоснованию, это вызвано ростом стоимости резерва замещения (работа на газе) с 4,6 до 8,6 млрд грн. Однако такой рост нельзя объяснить ни ростом цен на газ, ни с точки зрения упавшего из-за войны объемов потребления", - подчеркнули в ФРТУ.

При этом объем фактических расходов НЭК "Укрэнерго" на приобретение вспомогательных услуг в 2021 г. составил примерно 5,4 млрд грн - что на 40% меньше, чем заложено в тариф на диспетчеризацию электроэнергии на 2021 год, указывают в ФРТУ.

"Из этого следует экономия средств в объеме 3,6 млрд грн: эти средства можно было бы направить для покрытия всех дополнительных потребностей оперативно-технологического управления. И до окончания 2022 г. тариф на диспетчеризацию электроэнергии оставлять на текущем уровне 62,13 грн/МВт .ч", - резюмировали в ФРТУ.

Ранее с просьбой не повышать тариф на диспетчеризацию электроэнергии обратились также металлурги.

Как известно, "Укрэнерго" инициировало повышение тарифа на диспетчеризацию электроэнергии сразу на 273% с 62 до 232,03 грн/МВт.ч, а также на передачу электроэнергии на 84% - с 345 до 636,17 грн/МВт-час.

В заявлении компании отмечается, что тариф на электричество для населения не изменится.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
В Херсоне находятся наиболее боеспособные подразделения РФ, - Буданов
В Херсоне находятся наиболее боеспособные подразделения РФ, - Буданов
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год