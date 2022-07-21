ФРТУ закликала Зеленського не підвищувати тарифи на залізничні вантажні перевезення

Федерація роботодавців транспорту України закликала президента Володимира Зеленського посприяти в уникненні підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення під час воєнного стану. Таке рішення "Укрзалізниці" може мати негативний вплив для економіки.

"За різними оцінками, падіння економіки України у 2022 році становитиме 30-45%. Найбільше постраждають саме основні клієнти "Укрзалізниці" та ключові українські експортери - гірничо-металургійний та агропромисловий комплекси. Тільки в ГМК в травні-червні 2022 року виробництво металопродукції знизилося в 6 разів (!) у порівнянні з довоєнним рівнем. А доля ГМК в залізничних вантажних перевезеннях в мирному 2021 році становила понад 40%", - наголосили в ФРТУ.

У Федерації підкреслили: головною проблемою, що зумовлює скорочення виробництва в ГМК та АПК, стало саме різке зростання логістичної складової ще до підвищення українських залізничних тарифів на 70%. Через блокування морських портів експортери змушені транспортувати свою продукцію на втричі більшу у порівнянні з українськими портами відстань до портів Європі - в 4 рази, а залізної руди - в 6 разів.

Ситуація додатково ускладняється довготривалим простоєм залізничних вантажів на західних кордонах України: станом на 1 липня 2022 на прикордонних переходах на Заході України накопичилося понад 40 тис. вагонів, а середній термін очікування перетину кордону вагоном становить понад 20 діб. Це призводить до суттєвих додаткових витрат вантажовласників.

"Пропуск вагонів через західні прикордонні переходи України вже кілька місяців залишається на рівні 1,9 тис. вагонів на добу при потенціалі в 3,4 тис. вагонів. Таке збільшення пропуску через західний кордон дозволило б УЗ додатково отримати до 1 млрд гривень на місяць (10 - 12 млрд гривень на рік). Це вирішило б фінансові проблеми компанії без підвищення тарифів. До того ж, багато українських підприємств продовжили б працювати, а валютні надходження до України зросли б на 400 млн доларів США /місяць", - вказали у ФРТУ.

У федерації також наголосили, що наказ Міністерства інфраструктури України про підвищення залізничних вантажних тарифів на 70% було прийнято й зареєстровано зі значними та численними порушеннями чинного законодавства. Проект наказу не був погоджений з уповноваженими органами, що являється нехтуванням законодавчо встановленою процедурою оприлюднення та погодження проекту регуляторного акту. Крім того, проект наказу взагалі не був попередньо оприлюднений, відтак не було жодного громадського обговорення.

На переконання ФРТУ, для стабілізації та забезпечення конкурентоздатності "Укрзалізниці" та економіки України, тарифи на перевезення мають бути знижені на 70% від поточного рівня.

Натомість потрібно збільшити пропуск залізничних вагонів з України до країн Європи з 1,9 тис. до 3,4 тис. вагонів на добу, та залучити пряму фінансову допомогу для "Укрзалізниці" від закордонних партнерів України у розмірі $30 млн на місяць.

Нагадаємо, через логістичні проблеми великі промислові підприємства України скорочують або й зовсім призупиняють виробництво. Так, феросплавні підприємства працюють на 20% встановленої потужності, у той час, як частина українських ГОКів призупинила роботу.