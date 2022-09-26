ФРС снова застает глобальные рынки врасплох, а украинские встревожены эскалацией РФ

На прошлой неделе по всему миру прокатилась волна повышений ключевых процентных ставок по центральным банкам – от США до Великобритании и Скандинавии, и дальше вплоть до Вьетнама и Индонезии. Все эти повышения в большинстве своем были уже ожидаемыми со стороны рынков.

В мире бурлит рекордная за многие годы инфляция, заставляющая центральные банки в срочном порядке сокращать доступ к денежной ликвидности. Не удивила инвесторов и ФРС своим решением поднять ставки на 75 базисных пунктов – такой шаг уже был достаточно учтен в рыночных котировках.

Что потрясло рынки, так это опубликованный новый свод экономических прогнозов американского центробанка. Потрясло настолько, что по сравнению с ним объявления мобилизации и новые ядерные угрозы РФ выглядели для мирового сообщества инвесторов досадной мелочью. В этой сводке ФРС пересмотрела прогнозы своих ставок на конец года вверх на один процентный пункт до 4,25-4,50% и значительно ухудшила прогнозы ВВП и уровня безработицы.

Более того, центробанк уже не видит уменьшения ставок раньше 2024 года. Глава ФРС Джером Пауэлл вновь заявил, что жесткий курс регулятора в борьбе против инфляции не остановит даже замедление роста американской экономики до нуля.

И оказалось, что даже обычно наиболее осторожные участники рынка, инвестирующие в казначейские облигации США, снова недооценили жесткую позицию ФРС и угрозы рецессии. Доходности десятилетних облигаций прыгнули за прошедшую неделю до самой высокой отметки с 2011 года – 3,68%. Еще более стремительно взлетели доходности двухлетних бумаг – до 4,20%, что традиционно считается признаком приближения рецессии.

Этот взлет доходностей снова ударил по котировкам золота, и когда-то любимый многими инвесторами "безопасный" актив скатился в стоимости до 1640 долларов за унцию – самой низкой отметки с апреля 2020 года. Конечно же, распродажи не обошли и рынки акций: S&P 500 рухнул за неделю на 4,6%, и в целом ведущие индексы акций вплотную подобрались к нынешним минимумам в июне или даже пробили их.

Капиталы бежали и с сырьевых рынков: быстрее всего из лидера по торговым объемам на финансовых рынках – нефти, цены на марку Brent упали за неделю на 6% – до 86 долларов за баррель.

Достаточна ли такая мощная рыночная коррекция? Необязательно. После лет содействия щедрому притоку денежного ресурса на финансовые рынки центральные банки вынуждены усиливать жесткое монетарное регулирование рекордными темпами.

В таких условиях рынкам чрезвычайно трудно учесть весь масштаб негативных последствий, что предвещает новые вспышки волатильности. Положение рынков акций – одно из более уязвимых, ведь более высокие ставки и более высокие угрозы рецессии еще должны привести к снижению прогнозов корпоративных доходов в ближайшем будущем.

Если российская эскалация прошла для глобальных рынков слабо замеченной, на рынке украинского долга смущение инвесторов было гораздо более ощутимым. Рынок ОВГЗ и так оставался малоактивным, однако объем торгов на вторичном рынке еще больше снизился.

Стоимость украинских еврооблигаций снизилась на 1-3 цента - до 20-29 центов на доллар. Также теряла позиции гривна: за прошедшую неделю ее курс в кассах 10 банков, являющихся крупнейшими эмитентами платежных карт, ослаб с 39,4-40,4 гривен/доллар до 40,6-41,6. Валютный рынок по-прежнему требует больше наличного доллара и больше положительных геополитических новостей.