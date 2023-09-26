ФРС заставляет рынки поверить в более длительные высокие ставки

Недельный обзор финансовых рынков от главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко.
Недельный обзор финансовых рынков от главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко.
На прошлой неделе целый ряд центральных банков принимал решения по базовым ставкам. В центре внимания было, безусловно, заседание ФРС, которое и повлекло за собой обвал котировок во многих сегментах рынков. Для рынков акций падение стало самым плохим с марта этого года: Индекс S&P 500 потерял 2.9%, а Nasdaq Composite – 3.6%.
Впрочем, главным триггером этого падения стало не само решение по ставкам – они остались неизменными, в чем почти никто не сомневался. Сделал погоду так называемый dot plot ФРС – точечный график, отражающий точки-прогнозы ставок каждого участника заседания американского центрального банка на конец определенного года или в долгосрочной перспективе. Так что самой плохой новостью для рынков стало то, что руководство ФРС заметно повысило свои прогнозы ставок на 2024 год – до среднего значения 5,10%.
Более того, подавляющее большинство членов монетарного комитета выступает еще за одно повышение ставок в этом году. Позже "контрольные выстрелы" в своих публичных комментариях еще сделали глава ФРС Джером Пауэлл и другие чиновники ФРС, которые говорили о необходимости высоких ставок для окончательного взятия инфляции под контроль.
Такая риторика не стала для инвесторов чем-то совершенно новым, ведь руководство ФРС придерживается ее в течение всего года. Впрочем, рынки акций, увлекшись яркими перспективами ИИ и техносектора в целом, не очень верили в решимость регулятора столь сильно тормозить экономику, особенно перед реальной угрозой ее "жесткой посадки".
Сейчас же эта угроза отступает, что признают и в самой ФРС. Поэтому у центрального банка увеличивается свобода действий по борьбе с инфляцией, а неверие инвесторов в акции в продолжение жесткой монетарной политики серьезно пошатнулось. Этому также способствуют все более привлекательная стоимость по сравнению с акциями долговых инструментов: в минувший четверг доходности десятилетних казначейских облигаций США достигли 4,5% – максимума с 2009 года.
А заоблачная стоимость акций техногигантов продолжает смущать инвесторов: ключевой индекс сектора Nasdaq 100, даже после падения прошлого года, торгуется с отношением суммарной рыночной капитализации составляющих компаний к их прибылям как 31:1, по сравнению с десятилетней средней 26:1. Следовательно, потенциал корректировки вниз для рынков акций сохраняется, тем более что они остаются гораздо оптимистичнее ФРС в прогнозах ставок.
Ухудшенные настроения перекинулись и на рынки сырья, где главной жертвой по традиции стали цены на цветные промышленные металлы, наиболее чувствительно воспринимающие изменения глобальных экономических перспектив. Цены на нефть потеряли 1% и от более значительного падения их удержало решение РФ запретить экспорт дизельного топлива, которое российские компании очень неохотно продавали на внутреннем рынке из-за большого налогового и регуляторного давления. Пока наблюдатели считают, что этот запрет является делом недель и исчезнет, как только ослабнет сезонный спрос от российских аграриев и накопятся внутренние коммерческие запасы горючего.
Глобальный рыночный пессимизм отразился и на украинских еврооблигациях: за прошлую неделю они подешевели в среднем на 1,5% до 28-35 центов за доллар. ВВП-варранты также подешевели на 1,4% до 49 центов за доллар условного номинала. Ощущается также рост обеспокоенности инвесторов из-за неопределенности с перспективами финансовой помощи от США – в настоящее время дискуссия об этом в американском Конгрессе продолжается.
Курс гривны в системно важных банках за прошлую неделю усилился примерно на 10 копеек до 37,5-38,3 грн/доллар. Дефицит валюты, как на межбанковском, так и розничном рынке, сохраняется на высоком уровне, что требует от НБУ продолжать усиленные интервенции. Национальный банк продал на рынке 823 млн долларов, примерно на две трети больше, чем в среднем за летние месяцы. Похоже, регулятору придется еще поработать для того, чтобы убедить рынок, что гибкое курсообразование является делом еще не столь близкого будущего, и что оно не приведет к значительному обесцениванию гривни.