Центробанк США зберіг базову ставку на нулі

Федеральна резервна система (ФРС) сша, що виконує функції центрального банку країни, що зберегла ключову ставку на рівні 0-0,25% річних. У відомстві зазначили, що в найближчій перспективі криза суспільної охорони здоров'я буде впливати на економічну активність, зайнятість та інфляцію.

Про це йдеться в повідомленні фінансового регулятора.

При цьому наголошується, що комітет розраховує зберегти цільовий діапазон до тих пір, поки не буде впевнений у тому, що економіка пережила останні події і знаходиться на шляху до досягнення своїх максимальних цілей в області зайнятості і стабільності цін.

"Триває криза створює значні ризики для економічних перспектив в середньостроковій перспективі. У світлі цих подій комітет вирішив зберегти цільовий діапазон ставки по федеральних фондах на рівні 0-0,25% річних", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 березня ФРС США оприлюднила рішення знизити цільовий діапазон ставки по федеральних фондах до 0-0,25%.