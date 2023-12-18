ФРС говорит о развороте в политике, НБУ ожидаемо снижает ключевую ставку

Недельный обзор финансовых рынков от главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко для РБК-Украина.

Похоже, даже упорные рыночные «быки» не рассчитывали на такие мощные сигналы от американского центрального банка. На очередном заседании ФРС снова решила оставить ставки неизменными. В то же время, 17 из 19 членов руководства спрогнозировали снижение ставок до конца следующего года. Более того, в сопроводительном заявлении ФРС признала, что инфляция существенно замедлилась, и что период повышения ставок подходит к концу, а ее председатель Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что приходит время обсуждать снижение ставок.

В результате ралли на рынках возобновилось еще с большей силой во всех сегментах: акциях, облигациях, корпоративном кредите и сырье. Американские фондовые индексы S&P500 и Nasdaq Composite подскочили за неделю на 2,4% и 2,5%, соответственно, и это стала седьмая подряд неделя их роста – самая длинная серия за последние шесть лет.

Также выросли другие глобальные топовые индексы акций. Доходность ключевого индикатора долговых рынков – десятилетних казначейских облигаций США – упала за неделю более чем на 30 базисных пунктов до 3,9%, самой низкой отметки с июля.

На самом же деле «неожиданный» разворот ФРС уже некоторое время содержался в рыночных котировках. Еще до заседания ФРС фьючерсы федеральных средств предусматривали понижение ставок за 2024 год на 100 базисных пунктов. По результатам заседания руководители ФРС тоже стали ожидать снижения, однако всего на 75 б.п., тогда как трейдеры фючерсами уже закладывали в котировки более 140 б.п.

Рынки продолжают сомневаться в том, что ФРС будет столь сдержанна в смягчении монетарной политики, и в своем оптимизме забежали далеко вперед. В конце недели центральный банк в лице главы ФРС Нью-Йорка Джона Уильямса попытался этот оптимизм унять – тот говорил, что «резать» ставки еще рано – впрочем без заметных последствий для рынков.

Европейский центральный банк и Банк Англии, которые тоже решили не менять ставки на прошлой неделе, отвергают возможность разворота в политике в ближайшее время. Это вполне понятно, ведь экономическая ситуация в Еврозоне и Великобритании остается гораздо более хрупкой, чем в США, а риски нового ускорения инфляции гораздо выше.

Не то чтобы тренд замедления американской инфляции устойчив: благодаря «горячему» рынку труда он еще способен преподнести неприятные сюрпризы и расстроить как ФРС, так и инвесторов. Сейчас деловая активность и поток экономических новостей в канун Нового года утихают, и кажется уже мало что может испортить рынкам праздничное настроение.

А что в Украине

Вопреки глобальным трендам просели котировки украинских еврооблигаций: за прошлую неделю суверены потеряли в стоимости в среднем 2%, уместившись в диапазон 24-31 цент за доллар. Новый Меморандум о сотрудничестве Украины с МВФ не предоставил принципиально новой информации о возможных условиях реструктуризации украинского долга, а лишь подтвердил, что такая реструктуризация произойдет в следующем году. Между тем инвесторы фокусируют внимание на ходе утверждения пакетов финансовой помощи Украине от ключевых союзников, США и ЕС.

Гривна снова незначительно ослабла как на межбанковском, так и на наличном рынке. На фоне усиления спроса на валюту НБУ пришлось увеличить интервенции до 863 млн долларов, что является самым большим объемом интервенций за два месяца. Курс гривны в системно важных банках ослаб примерно на 0,8% до 37,0-37,7 грн/доллар.

А в прошлый четверг Национальный банк снизил ключевую ставку на 1,0 п.п, до 15%, как сам и прогнозировал в октябре. В этот раз регулятор одновременно снизил ставки и по депозитным сертификатам, и по кредитам рефинансирования на 1,0 п.п.