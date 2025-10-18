На фронте произошло более 70 боев: Покровское направление самое горячее, - Генштаб

По состоянию на 16:00, 18 октября, на фронте с начала суток произошло 74 боевых столкновения. Наибольшее количество боев снова зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали общины приграничных населенных пунктов, в частности:

Сергеевское, Гута-Студенецкая, Хреновка Черниговской области;

Старая Гута, Бунякино, Нововасильевка, Бруски, Белая Береза Сумской области.

Авиаударам подверглись Песчаное и Радьковка Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения с вражескими войсками. Кроме того, враг нанес семь авиаударов, сбросив 11 управляемых авиабомб, а также совершил 88 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пять атак противника вблизи населенных пунктов Отрадное, Каменка и Бологовка.

На Купянском направлении российские оккупанты шесть раз пытались прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Степная Новоселовка и в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила одну атаку вблизи населенного пункта Новый Мир.

Пять вражеских атак отбили Силы обороны на Славянском направлении. Агрессор проявлял активность в районах населенных пунктов Ямполь и Дроновка.

На Краматорском направлении противник дважды пытался прорвать оборону наших защитников в районе населенного пункта Орехово-Васильевка.

На Константиновском направлении враг совершил семь штурмовых действий в районах Щербиновки, Плещеевки и Русиного Яра.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Миролюбовка, Новоэкономичное, Красный Лиман, Родинское, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое и Котляровка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили все атаки противника.

На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Сосновка, Вороное, Новониколаевка, Новогригорьевка и Малиновка. Силы обороны отбили девять вражеских штурмов, еще два боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил. Авиаудару подвергся населенный пункт Долинка.

На Ореховском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Степное, также нанес авиаудар по Степногорску.

На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста. Авиаудару неуправляемыми авиаракетами подвергся населенный пункт Одрадокаменка.

На остальных направлениях - без особых изменений