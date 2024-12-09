На фронте произошло более 150 боев. Генштаб рассказал о самых горячих направлениях

На фронте по состоянию на вечер 9 декабря произошло 151 боевое столкновение. Активнее всего российские оккупанты атакуют на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, противник нанес 34 авиационных удара, сбросив 54 КАБа, применил 681 дрон-камикадзе, а также совершил почти 4000 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.

На Харьковском направлении российские террористы пять раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в Глубоком и Волчанске.

Потери оккупационных войск за сегодня составили 54 оккупанта убитыми и ранеными. Украинские подразделения уничтожили два автомобиля и 16 БПЛА противника, также повредили две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Семь раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах Лозовой и Загрызового, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Авиационным ударам КАБами подверглись населенные пункты Ковшаровка, Кругляковка и Лозовая.

Четырнадцать атак врага отразили украинские воины возле Грековки, Зеленой Рощи, Надежды, Макеевки, Торского и Ямполевки на Лиманском направлении.

На Северском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиационных ударов по Федоровке, Кузьминовке и Сиверскому.

На Краматорском направлении завершились неудачей две попытки захватчиков продвинуться вперед возле Часового Яра и Орехово-Василовки. Вражеская авиация ударила по Дружковке.

На Торецком направлении оккупанты сегодня восемь раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка, Щербиновки и Нелиповки. Силы обороны стойко сдерживают напор, два боестолкновения продолжаются.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 51 наступательное действие. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Млечного и Шевченко. Наши защитники мужественно держат рубежи, отразили 46 вражеских атак, пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На этом направлении сегодня наши воины ликвидировали 139 и ранили 218 оккупантов. Уничтожены 11 единиц автомобильной техники, также повреждена артиллерийская система.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 37 боевых столкновений. Террористы, при поддержке авиации, пытались продвинуться в районах Солнцевки, Старых Тернов, Зари, Дальнего, Дачного и Курахового.

На Времивском направлении противник в течение дня совершил 27 атак в направлении Константинополя, Новоселки и вблизи Сухих Ялов, Сторожевого, Нескучного и Благодатного. До сих пор идет шесть боев.

На Приднепровском направлении три вражеских штурма потерпели неудачу.

В Курской области украинские бойцы отбили десять атак захватчиков, в настоящее время одно боестолкновение продолжается. Враг за день нанес 22 авиационных удара по своей территории, сбросив при этом 36 управляемых авиабомб.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", - добавили в Генштабе.