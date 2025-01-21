На фронте произошло более 100 боев. Генштаб рассказал, где россияне атакуют больше всего

По состоянию на вечер 21 января на фронте произошло 109 боевых столкновений. Наиболее интенсивно российские оккупанты атакуют на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, с начала суток противник нанес два ракетных и 52 авиационных удара с применением четырех ракет и 64 КАБов, 1051 удар дронами-камикадзе и совершил почти 5 тысяч обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении произошло одно боестолкновение с российскими захватчиками в районе Волчанска. Противник нанес авиаудар по Волчанским Хуторам.

На Купянском направлении враг десять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Двуречной, Петропавловки, Лозовой, Кутьковки и Новой Кругляковки. Одно боестолкновение продолжается. Под авиаударом была Глушковка.

Тринадцать раз агрессор атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться неподалеку Копанок, Тернов и Колодязов. Также авиация противника нанесла удары НАРами по Надежде.

На Северском направлении оккупанты пытались продвинуться в направлении Ивано-Дарьевки, украинские воины атаку отбили.

На Краматорском направлении Силы обороны отражали шесть вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Часов Яр и Федоровка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. Под авиаударами оказались Майское и Ступочки.

Враг шесть раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток оккупанты в районе Торецка пять раз получили жесткий отпор от наших защитников. Одна атака до сих пор продолжается. Также враг наносил авиаудары по Дружбе и Константиновке.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 54 штурмовых и наступательных действия.

Наибольшая активность российских оккупантов - в районах населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Елизаветовка, Гришино, Новосергиевка, Ппетропавловка, Миролюбовка, Луч, Мирноград, Новый Труд, Покровск, Зверево, Успеновка, Славянка, Серебряное, Шевченко, Андреевка, Улаклы, Янтарное, Дачное. Сорок семь атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще семь боестолкновений продолжаются.

За сегодня потери агрессора на данном направлении составили 239 человек, из них 112 - безвозвратно. Уничтожено 13 автомобилей, два средства РЭБ, одну пушку. Кроме того, повреждены две пушки оккупантов.

На Новопавловском направлении остановлено три штурмовые действия противника, захватчики пытались идти на позиции украинских подразделений в районе Константинополя и Большой Новоселки. Еще три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в направлении Каменского. Противник нанес авиаудар в районе Новоандреевки.

Наши воины дважды отражали атаки российских захватчиков на Приднепровском направлении.

На Гуляйпольском направлении с начала суток враг активных действий не проводил.

Семь боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении. Кроме того, враг нанес 21 авиационный удар (27 КАБов) и совершил 434 артиллерийских обстрела (в том числе 16 - из РСЗО).