На фронте более 130 боев. ВСУ отбили 38 штурмов РФ на Покровском направлении, - Генштаб

По состоянию на 22:00, 17 мая, на фронте с начала суток произошло 131 боевое столкновение. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
За вчера российские захватчики нанесли 52 авиационных удара, сбросив при этом 63 КАБа. Кроме этого, привлекли для поражения 1036 дронов-камикадзе и осуществили почти 4000 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.
В течение суток враг трижды атаковал на Харьковском направлении, в районе Волчанска и в сторону Строевки.
На Купянском направлении враг совершил одну попытку наступления вблизи Загрызово.
На Лиманском направлении Силы обороны отбили 19 штурмов позиций вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Лозовая, Редкодуб, Грековка, Екатериновка, Ямполовка и Зеленая Долина. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Северском направлении враг десять раз атаковал вблизи Белогоровки и Верхнекаменского, два боестолкновения остаются незавершенными.
С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Часового Яра, Курдюмовки и в направлении Предтечино, Ступочек и Белой Горы. Украинские подразделения отбили шесть атак, два боестолкновения в настоящее время продолжаются. От ударов российских КАБов пострадала Константиновка.
На Торецком направлении сегодня произошло 14 боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Озаряновки, Дилиевки и Дружбы.
На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 44 раза атаковал в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Яблоновка, Воздвиженка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Новосергиевка, Троицкое и Андреевка. Наши защитники отбили 38 штурмов, еще шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.
"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 372 оккупанта, из которых 228 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили самоходную артиллерийскую систему, семь автомобилей, 27 мотоциклов, миномет и 15 БпЛА; также повредили еще одну самоходную артиллерийскую установку", - говорится в сообщении.
На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 19 атак захватчиков в районах Константинополя, Богатыря, Свободного Поля, Ровнополя, Новополя и Зеленого Поля.
На Ореховском направлении наши защитники отбили пять атак противника в районах Щербаков, Степного и Малых Щербаков, еще одно боестолкновение продолжается.
Потерями закончились две попытки оккупантов вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.
На Курском направлении произошло 14 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых три продолжаются до сих пор. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросил 16 управляемых бомб, совершил 211 артиллерийских обстрелов, в том числе три из реактивных систем залпового огня.
На Гуляйпольском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.
Напомним, за прошедшие сутки, 16 мая, вдоль всей линии фронта было зафиксировано 145 боевых столкновений. Наибольшее количество атак врак совершал на Донецком и Харьковском направлениях.
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