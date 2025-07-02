На фронте более 110 боев: Генштаб назвал самые горячие направления за сутки

По состоянию на 22:00, 1 июля, на фронте в течение суток произошло 112 боевых столкновений. Несколько направлений были самыми горячими из всех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В Генштабе проинформировали, что за день противник нанес один ракетный и 39 авиационных ударов, применив две ракеты и 73 управляемых авиабомбы, использовал для ударов 882 дрона-камикадзе, а также совершил почти 4000 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 16 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых два продолжается до сих пор. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив 26 управляемых бомб, совершил 256 обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг 12 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах Волчанска, Зеленого, Мелового, Каменки и в сторону Амбарного, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

Враг восемь раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Радьковка, Степная Новоселовка, Синьковка, Голубовка, Загрызово, Зеленый Гай и в сторону Новоосиново.

На Лиманском направлении сегодня российские войска 18 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Копанки, Новый Мир, Среднее, Зеленая Долина, Колодязи, Нововодяное, Грековка, Редкодуб, Мирное и в сторону Серебрянки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Северском направлении Силы обороны отбили восемь штурмов вражеских войск в районе Белогоровки и в сторону Григорьевки и Выемки.

Сегодня наши войска отбили одну атаку противника в районе Часового Яра на Краматорском направлении.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня дважды штурмовали позиции наших защитников вблизи Леонидовки и Торецка.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 29 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Мирное, Попов Яр, Коптево, Лисовка, Новосергиевка, Муравка, Ореховое и Алексеевка. Бои не утихают до сих пор в трех локациях.

"По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 118 и ранили 84 оккупанта на данном направлении; уничтожили 11 автомобилей, восемь мотоциклов, пять БпЛА, два терминала спутниковой связи, антенну БпЛА, пункт управления БпЛА и четыре укрытия для личного состава; кроме этого повреждены четыре пушки противника", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении захватчики совершили 14 атак на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Перестройка, Поддубное, Веселое, Малиевка, Шевченко и Новополь. Одно боестолкновение пока продолжается.

На Ореховском направлении украинские защитники трижды отбили наступление врага вблизи населенного пункта Каменское.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.