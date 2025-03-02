На фронте за сутки более 70 боев, враг концентрирует усилия на трех направлениях, - Генштаб
По состоянию на 16:00, 2 марта, на фронте с начала суток зафиксировано 72 боевых столкновения. Российские оккупанты в этот день продолжают сосредотачивать усилия на Покровском, Торецком и Курском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Вражеские обстрелы
В Генштабе проинформировали, что сегодня от российских артиллерийских обстрелов продолжают страдать приграничные города и села нашего государства. В частности, пострадали населенные пункты:
- Тимоновичи Черниговской области;
- Горки, Коренек, Петрушевка Сумской области.
Под авиаударами также оказалась Лютовка Харьковской области.
Ситуация на фронтах
На Купянском направлении враг с начала суток совершил одну попытку продвинуться к нашим позициям в районе населенного пункта Загрызово, которую успешно отбили украинские защитники.
Агрессор семь раз атаковал позиции наших войск на Лиманском направлении вблизи населенного пункта Новое и в направлении Новомихайловки.
На Краматорском направлении наши защитники успешно отбили три атаки противника в районах Часового Яра, Григорьевки и Александро-Шультино.
На Торецком направлении враг 12 раз атаковал оборонительные позиции наших войск в районах Торецка и Щербиновки. До сих пор продолжаются шесть боестолкновений.
Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. Тринадцать раз сегодня здесь начинались столкновения различной интенсивности. Украинские воины отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Тарасовка, Луч, Покровск, Котлино, Удачное, Котляровка, Андреевка и Улаклы. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Покровск, Гришино и Леонтовичи.
Оккупанты четыре раза пытались прорваться в направлениях Константинополя и Скудного на Новопавловском направлении, были остановлены нашими защитниками. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Воскресенка и Январское.
На Гуляйпольском направлении агрессор нанес авиаудары в районах Гуляйполя, Железнодорожного и Приютного. Кроме того, в районе населенного пункта Привольное Силы обороны успешно отбили одну вражескую атаку.
Продолжается бой в районе населенного пункта Нестерянка на Ореховском направлении.
На Приднепровском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников, сейчас продолжается одно боестолкновение.
На Харьковском и Северском направлениях с начала суток противник активных действий не проводил.
В Курской области украинские защитники отбили 14 атак захватчиков, еще восемь боестолкновений продолжается. Кроме этого, враг нанес 10 авиационных ударов с применением 17 управляемых бомб.
Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.
Напомним, что за последние сутки, с 1 на 2 марта, российские войска потеряли в боях против ВСУ 1110 солдат. Также наши воины уничтожили 51 вражескую артсистему, 192 дрона и 117 единиц автотехники.
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