На фронте за сутки более 50 боев, враг сосредотачивает усилия на двух направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00, 2 февраля, на фронте с начала суток произошло 52 боевых столкновения. ВСУ держат рубежи и разрушают планы врага, в то же время россияне продолжают сосредотачивать усилия на Покровском и Купянском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные города и села нашего государства. Сегодня пострадали населенные пункты Александровка Черниговской области; Степок, Пономаренки, Поповка, Горки, Рясное, Прогресс, Славгород, Турья, Бачевск, Бобылевка Сумской области. Под авиаударами оказались Александровка Сумской области и Гремячка Черниговской области.

Ситуация на фронтах

На Купянском направлении враг с начала суток совершил 12 попыток продвинуться к нашим позициям в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Степная Новоселовка, Загрызово, Лозовая. Украинские защитники отбили пять атак, семь боестолкновений продолжается.

Агрессор шесть раз атаковал позиции наших войск на Лиманском направлении вблизи Новоегоровки, Макеевки, Ямполовки и в направлении Серебрянки. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Северском направлении подразделения Сил обороны отбили одну атаку вражеских войск неподалеку Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении продолжается одно боестолкновение в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг дважды пытался идти вперед в районах Торецка и Крымского.

Активность врага пока сохраняется и на Покровском направлении. Двадцать пять раз за сегодня здесь начинались столкновения различной интенсивности. Украинские воины отражают вражеские атаки в районах Зеленого Поля, Тарасовки, Миролюбовки, Луча, Котляровки, Алексеевки, Дачного и Улаклов. Сейчас продолжаются еще шесть боестолкновений.

Оккупанты один раз пытались прорваться в направлении Константинополя на Новопавловском направлении, были остановлены нашими защитниками.

На Гуляйпольском направлении агрессор нанес авиаудар в районе Новополя.

На Харьковском Ореховском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направленияхс начала суток противник активных действий не проводил.

В Курской области украинские защитники отбили две атаки захватчиков, еще два боестолкновения продолжается. Кроме этого, враг нанес три авиационных удара с применением четырех управляемых бомб.

"Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу", - резюмировали в Генштабе.