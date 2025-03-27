На фронте за сутки почти 210 боев, чуть ли не половина на Покровском направлении, - Генштаб

Вражеские обстрелы

В течение суток противник нанес по позициям украинских войск и населенным пунктам 47 авиационных ударов, применив 63 управляемые авиационные бомбы, 1112 ударов дронами-камикадзе, а также совершил более 4800 артиллерийских обстрелов.

Ситуация на фронтах

Два штурмовых действия противника в районе Волчанска остановили украинцы на Харьковском направлении.

На Купянском направлении противник четыре раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Голубовки и Загрызово, продолжается одно боестолкновение.

Четырнадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Копанки, Ямполовка, Новосергиевка, в сторону Нового, Колодязов и Новомихайловки. Наши защитники отбили 13 атак противника, продолжается одно боестолкновение.

На Северском направлении наши воины успешно остановили шесть атак в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка. До сих пор продолжаются пять боестолкновений.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили четыре вражеские попытки продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Предтечино и Белой Горы.

Враг 19 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Торецка, Дачного, Крымского и Дилиевки.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 87 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов - в районах населенных пунктов Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новоукраинка, Возрождение, Котлино, Успеновка, Новоалександровка, Новосергиевка, Покровск и Преображенка. Одно боестолкновение продолжается.

"По предварительным подсчетам, за сегодня украинские воины на данном направлении обезвредили 293 оккупанта, 177 из них - безвозвратно. Также наши защитники уничтожили танк, десять единиц автомобильной техники, восемь мотоциклов, шесть пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, две портативные станции радиоэлектронной борьбы, пять спутниковых терминалов и миномет противника", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 25 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Скудное и Веселое.

На Гуляйпольском направлении враг проводил 16 штурмовых действий в направлениях населенных пунктов Ровнополь, Новоселка, Привольное, Свободное Поле и Новополь, одновременно наносил авиаудары по Новополю. Силы обороны успешно остановили 15 вражеских атак, сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Ореховском направлении произошло девять боев, противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степное, Лобково и Щербаки, продолжается одно боестолкновение. Вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Камышеваха, Новоандреевка и Каменское.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки.

Двадцать пять боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении. В течение суток враг осуществил 340 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня, нанес 12 авиационных ударов, сбросив 15 управляемых бомб.