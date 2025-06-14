На фронте за сутки почти 100 боев: враг активен на нескольких направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00, 14 июня, на фронте за сутки произошло 98 боевых столкновений. Наиболее активно РФ действует на Покровском, Лиманском, Новопавловском и Курском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

За сегодня от российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы нашей страны, в частности населенные пункты:

Галагановка Черниговской области;

Горки, Проходы, Турья, Угроиды, Братеница Сумской области.

Противник нанес авиационный удар по районам Медведевки и Большой Писаревки.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг пытается продвинуться к позициям наших защитников в районе Каменки и в направлении населенных пунктов Липцы, Красное Первое. две атаки отбиты, одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении противник безуспешно пытался продвинуться в направлении Голубовки.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили пять атак в районах Ямполовки, Серебрянского леса и в направлении населенных пунктов Ольговка, Новый Мир, Торское, Шандриголовое. Еще пять атак продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили вражескую атаку. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки.

В настоящее время на Краматорском направлении произошло пять вражеских штурмов. Враг атаковал в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении российские оккупанты провели восемь штурмовых действий на позиции наших защитников в районе Дилиевки, Торецка и в направлениях Плещеевки и Яблоновки. Украинские подразделения отбили пять атак, три боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 35 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Новосергиевка, Удачное, Ореховое и в направлении Мирного, Новоукраинки, Муравки, Алексеевки. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 27 атак. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Кринича.

На Новопавловском направлении захватчики 14 раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Разлив, Багатир, Новоселка и в направлении Шевченко, Свободное Поле. Наши воины уже отбили 11 атак. Бои не утихают.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Гуляйполе, Полтавка.

На Ореховском направлении противник нанес авиационные удары в районе Каменского.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили атаку врага, который пытался продвинуться в районе Антоновского моста.

На Курском направлении наши защитники отбили 18 атак захватчиков, два боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг четыре раза наносил авиационные удары, сбросив девять управляемых бомб, и совершил 143 артиллерийских обстрела, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях в настоящее время существенных изменений не отмечается.