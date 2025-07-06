На фронте за сутки почти 100 боев: Генштаб назвал самые горячие направления

Российские обстрелы

Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории РФ пострадали районы населенных пунктов:

Марьино, Чернацкое, Бобылевка, Белая Береза, Ходино, Проходы, Толстодубово, Бачевск Сумской области;

Семеновка, Лесковщина, Тимоновичи Черниговской области.

Ситуация на фронтах

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 21 атаку в районах населенных пунктов Грековка, Красный Став, Серебрянка, Карповка, в направлениях Нового Мира и Торского. Сейчас продолжается четыре боестолкновения.

С начала суток на Покровском направлении противник совершил 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Полтавка, Новоэкономическое, Мирное, Лисовка, Зверево, Удачное, Ореховое, Алексеевка и в направлениях населенных пунктов Покровск, Молодецкое, Дачное Муравка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 19 атак противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток происходило шесть боестолкновений, два из которых не утихают до сих пор. Противник нанес 6 авиационных ударов, в целом сбросил 18 управляемых авиационных бомб и совершил 146 артиллерийских обстрелов, в том числе 20 - из реактивных систем залпового огня.

Украинские подразделения отбили три атаки врага на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Каменка, Зеленое, Амбарное, Волчанск и в сторону населенного пункта Хатнее, еще шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении противник пять раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка, и Зеленый Гай - наши защитники успешно отбили все вражеские штурмы.

На Северском направлении противник дважды атаковал позиции Сил обороны в направлении вблизи Григорьевки и Ивано-Дарьевка.

На Краматорском направлении с начала суток боестолкновений не происходило.

На Торецком направлении россияне шесть раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Русин Яр и Яблоновка. Силы обороны успешно отбили пять штурмов противника, одно боестолкновение продолжается.

На Новопавловском направлении украинские воины отбили пять атак оккупационной армии в районах населенных пунктов Запорожье, Звезда, Мирное, Комар, Новоселка и в сторону Новопавловки, еще два боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении вблизи Малиновки продолжаются две вражеские атаки. Противник наносил авиационные удары по населенному пункту Железнодорожное.

На Ореховском направлении противник нанес авиаудары по населенному пункту Плавни.

На Приднепровском направлении российские оккупанты нанесли авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по району населенного пункта Львовское.