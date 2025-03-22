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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Фронт и переговоры в Саудовской Аравии. Зеленский провел военный кабинет в Харькове

Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Харькове, 22 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание военного кабинета. Была обсуждена ситуация на фронте и подготовка к встрече с США в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Зеленский отметил, что во время встречи он заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, министра обороны Рустема Умерова и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова. Кроме того, в заседании приняли участие руководитель ОП Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса. В частности, были обсуждены следующие темы:

"Обсудили ситуацию на фронте, обстановку на основных направлениях: Запорожском, Донецком, Харьковском, Сумском - и ход операции в Курской области. Также подготовились к встрече украинской и американской делегаций, которая состоится завтра в Саудовской Аравии", - проинформировал президент.

 

Напомним, что в понедельник пройдут "непрямые переговоры" между Украиной и РФ при посредничестве США. Как писало The Washington Post, встреча будет посвящена частичному прекращению огня (по энергетике и в Черном море). Подробнее о том, как будут проходить переговоры - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиСаудовская АравияМирные переговорыВойна в Украине