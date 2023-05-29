Фриланс-работа на западных рынках: советы для украинцев

Из-за полномасштабной войны рынок труда в Украине переживает тяжелые времена. Миллионы украинцев потеряли работу. Вместе с тем сократились предложения по трудоустройству. Выходом из этой ситуации может стать работа на фрилансе за границей.
Многие компании нанимают специалистов из других стран для удаленной работы. Это могут быть как краткосрочные проекты или отдельные заказы, так и полноценная занятость. Большинство предложений касаются сфер IT и диджитала. Однако есть и другие вакансии, в частности, для бухгалтеров, консультантов, HR и т.д.
Найти заказы можно на специальных платформах для фрилансеров и сайтах по поиску работы. Некоторые из них созданы специально для украинцев, уехавших за границу или потерявших работу во время войны.
Дополнительно в поисках фриланс-работы на западном рынке помогут:
Также старайтесь участвовать в специализированных форумах, вебинарах и конференциях, где можно пообщаться с другими фрилансерами, специалистами отрасли и потенциальными клиентами.
Есть несколько способов получать оплату за фриланс-услуги:
Важно! Всегда проверяйте надежность и репутацию работодателя. Кроме того, учитывайте налоговое законодательство, правила и ограничения получения платежей в Украине.
ZEN.COM — это мобильное FinTech-приложение для удобного управления финансами и ускоренного доступа к денежным переводам, в частности, международным.
Разработчикам удалось собрать множество полезных функций в одной системе. Вот некоторые из них:
*ZEN.COM работает с внешним поставщиком услуг.
При этом приложение постоянно обновляется. Недавно здесь появилась функция быстрого перевода средств на любую карту Mastercard.
Благодаря новой функции пользователи ZEN.COM могут получить или перевести средства на карту Mastercard. Для этого можно использовать любую из 28 валют, которые доступны в приложение.
Функция доступна для всех держателей карт Mastercard, в том числе для находящихся в Украине и за ее пределами. Также не имеет значения, какой именно банк выпустил карточку получателя перевода.
Комиссия за услугу фиксирована. Она составляет 1% от суммы перевода, независимо от выбранного тарифа или валюты. Больше информации об этой и других возможностях приложения — по ссылке.