ФРН надасть понад 36 млн євро на інфраструктуру у прифронтових регіонах України

Німеччина надасть Україні понад 36 млн євро на розвиток соціальної інфраструктури у регіонах, що найбільше постраждали внаслідок збройної агресії РФ. Відповідні угоди із Кредитною установою для відбудови (KfW) сьогодні уряд уповноважив підписати віце-прем’єр-міністра Олексія Резнікова.

Про це повідомляє урядовий портал.

Йдеться про новий проект "Сприяння розвитку соціальної інфраструктури" вартістю 13,1 мільйона євро.

Він передбачає енергоефективну модернізацію закладів меддопомоги, закупівлі сучасного базового медичного обладнання та обладнання для амбулаторної діагностики та лікування хвороби COVID-19 та її наслідків на території Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей, а також на контрольованих Україною територіях Донецької та Луганської областей.

Також передбачається підписання додаткових угод вартістю 23,4 мільйона євро.

З них 9 мільйонів передбачили на будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб (13 об’єктів) та покращення інфраструктури (6 шкіл та 7 дитячих садочків) у громадах, які приймають переселенців:

у Дніпропетровській області: Кривий Ріг, Першотравенськ;

у Донецькій області: Маріуполь;

у Запорізькій області: Мелітополь, Ланцеве, Гуляйполе;

у Луганській області: Сєвєродонецьк, Новоайдар, Кремінна;

у Харківській області: Ізюм, Чугуїв.

Другий грант у розмірі 14,45 мільйона євро направлять на поліпшення умов надання меддопомоги.

"Закупівля нового обладнання та енергоефективне оновлення лікарень торкнеться щонайменше 40 об’єктів у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, а також на підконтрольних уряду України територіях Донецької та Луганської областей", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський у рамках телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель закликав допомогти у постачанні вакцини від коронавірусу до нашої держави. Також він запросив німецького лідера в Україну.