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French Open-2023: Алькарас и Джокович стали первыми полуфиналистами мэйджора

Фото: Новак Джокович выбил россиянина Хачанова (atptour.com)
Автор: Антон Федорцив

Четвертьфинальные матчи Открытого чемпионата Франции среди мужчин завершились победами фаворитов – Новака Джоковича и Карлоса Алькараса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Roland Garros, 1/4 финала, мужчины

Джокович – Хачанов – 3:1 (4:6, 7:6, 6:2, 6:4)

Алькарас – Титипас – 3:0 (6:2, 6:1, 7:6)

Первым на корте появился серб. В первом сете противостояния с российским теннисистом Хачановым он проиграл гейм на собственной подаче в середине партии. Эта ошибка стала роковой – оппонент сумел повести в счете.

Впрочем, балканец полностью реабилитировался в трех последующих сетах. Если вторую партию Джокович выиграл только на тай-брейке (7:6), то в третью просто смял россиянина. Зато четвертый сет, а с ним и матч, сербский теннисист двумя подряд выигранными "под ноль" геймами.

Ни одной партии греку Циципасу зато не отдал Алькарас. Испанский теннисист стабильно был лучшим на приемах и подачах, оформив 5 брейков в течение двух сетов. Отличалось только количество утешительных пунктов для соперника.

В первом Циципас выиграл два гейма, а во втором – только один. Лишь под занавес третьего сета грек пришел в себя и навязал борьбу, переведя партию в тай-брейк. Но уже там Алькарас снова продемонстрировал хладнокровие. Поэтому путевка в 1/2 финала для пиренейца стала вполне заслуженной.

В полуфинале Алькарас будет противостоять именно Джоковичу. Поединок первого и третьего теннисистов планеты будет иметь статус досрочного финала. В последний раз они играли друг против друга еще на Madrid Open-2022. Тогда сильнее оказался испанец.

К слову, украинка Свитолина проиграла четвертьфинальный матч French Open.

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Новак ДжоковичТеннис