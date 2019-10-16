Freedom Holding Corp. провела лістинг на біржі Nasdaq

Брокерська компанія Freedom Holding Corp., що працює в Україні під брендом "Фрідом Фінанс Україна", розмістила акції на найбільшій в США біржі Nasdaq. Про це повідомив виконавчий директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

До лістингу компанія була допущена ще на початку жовтня. Старт торгів відбувся 15 жовтня в 16:00 за київським часом.

Турлов під час прес-конференції повідомив, що лістинг не був пов'язаний із залученням капіталу.

"Ні компанія, ні чинні акціонери на даний момент не мають великої необхідності залучати кошти і не випускали нові додаткові акції. Зараз у вільному обігу акцій більш ніж на 150 млн доларів. І нам вистачає вільних коштів, які знаходяться в обігу компанії. У 1-му фінансовому кварталі ми заробили 8 млн доларів, і, сподіваюся, нам вдасться демонструвати хороший результат і надалі. Наше завдання - отримати гарну оцінку і визначити тренд на підвищення інтересу до нашої компанії з боку інвесторів", - підкреслив Турлов.

Також він повідомив, що "проведення лістингу та отримання статусу публічної компанії в США — це мета, до якої компанія йшла останні 6 років".

"Це був дуже довгий шлях: від підготовчого періоду, під час якого ми намагалися зрозуміти, яким якостям повинна відповідати публічна компанія, до юридичного структурування, яким ми займалися останні 3 роки", - розповів він.

За його словами, великим викликом для компанії стало те, що вона нарешті готова показати, що може бути такою ж прозорою, як найбільші компанії США. "Для нас Nasdaq — це дуже приємна компанія, в якій представлені великі компанії як Apple, Facebook і Google", — підкреслив Турлов.

Після розміщення акції Freedom Holding Corp. стануть більш доступними для широкого кола інвесторів США, а їх вартість буде мати високу оцінку з їх боку.

"Капіталізація компанії станом на 13-14 жовтня оцінювалася приблизно в 800 млн доларів. Вона значно зросла за останній тиждень перед лістингом", — повідомив виконавчий директор компанії.

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю Investory News Тимур Турлов розповів, що проведення лістингу на NASDAQ — це "дуже великий і важливий знак якості, якими не володіє жоден з наших конкурентів на ринку цінних паперів".

"По-перше, це означає постійний доступ до капіталу. Якщо ми побачимо якісь цікаві угоди, в тому числі з точки зору збільшення нашого бізнесу, покупки конкурентів, у нас тепер завжди є джерело капіталу. По-друге, ми пройшли величезний комплаєнс від жорстких регуляторів світу, отримували рейтинги міжнародних рейтингових агентств. Упевнений, це дозволить нам залучити клієнтів, яким потрібен респектабельний і надійний фінансовий посередник, якому вони зможуть довіряти всі свої дії", - розповів він.

Freedom Holding Corp (USA) - провідний роздрібний брокер та інвестиційний банк, брокери якого надають клієнтам доступ до світових фондових ринків. Має понад 115 тис. клієнтів по всьому світу. У команді холдингу працює більше 1 тис. фахівців з України, Казахстану, Росії, Киргизстану, Узбекистану, США, Німеччини та Кіпру. Власний капітал холдингу становить понад 117,6 млн доларів, сукупні клієнтські активи - 1,3 млрд доларів.