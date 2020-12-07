Французьку компанію підозрюють у співпраці з колишнім турецьким заводом в ОРДЛО

Донецький пивоварний завод, який належав до березня 2017-го року турецькій пивоварній компанії Anadolu Efes, ймовірно, працює і використовує для виробництва пива солод, що поставляється з Росії французькою компанією Malteurop Groupe.

Про це йдеться у статті на "Цензор.Нет".

Як зазначає видання, оголошений "владою ДНР" в березні 2017 "перехід підприємств республіки під зовнішнє управління" позбавив турецького виробника, можливості управління своїм активом. Раніше протягом 2-х років завод під управлінням нідерландської компанії Efes Breweries International N. V. ретельно виконував вимоги торгової блокади українського уряду, по суті, зупинивши виробництво.

Зупинка заводу не завадила "новим господарям": після оголошеної експропріації завод було перейменовано в ТОВ "Донецький пивоварний завод" і знову запущений через 18 днів.

Діяльність підприємства на території ОРДЛО можлива тільки завдяки поставкам з Росії через неконтрольовані Україною ділянки кордону, оскільки з боку України діє транспортна блокада, введена рішенням РНБО від 15 березня 2017 року і особливий Порядок переміщення товарів, введений Кабміном, пише "Цензор.Нет".

За даними видання, тільки у 2019 році для вкраденого у міжнародних інвесторів підприємства, міжнародна компанія Malteurop Groupe могла відправити зі свого заводу в Бєлгороді близько 7000 тонн солоду. Здійснивши при цьому близько 300 прямих авторейсів Бєлгород-Донецьк.

Поставки солоду французькою компанією, згідно з інформацією, що наводиться в тексті статті, здійснюються також на інші неконтрольовані державами території - Ровеньківський пивзавод (територія колишньої Луганській області України) і Бендерський пивоварний завод (невизнане Придністров'я).

Нагадаємо, компанія Efes Breweries International N.V. (EBI) зареєстрована в 1996 році для розширення пивоварного бізнесу за межами Туреччини, і контролюється турецьким холдингом Anadolu Efes..