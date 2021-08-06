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Французький клуб може придбати Мессі: сторони просунулися у переговорах

Автор: Сергій Пишкін

Французький клуб "Парі Сер-Жермен" просунувся в переговорах стосовно придбання колишнього гравця "Барселони" Ліонеля Мессі. Наразі сторони порушили питання про структуру угоди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ESPN.

Зазначається, що французька сторона почуває себе доволі впевнено стосовно трансферу Мессі до свого клубу. Загалом, "Парі Сер-Жермен" очікують потенційні зміни через прихід аргентинського футболіста до їх складу.

Придбання Мессі, можливо, переконає форварда "ПСЖ" Кіліана Мбаппе підписати новий довгостроковий контракт з клубом. Натомість футбольному клубу доведеться відмовитись від трансферу центрального півзахисника “Манчестер Юнайтед” Поля Погба.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що аргентинський футболіст Ліонель Мессі відмовився продовжувати контракт з "Барселоною".

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ФранціяПСЖМесси