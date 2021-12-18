Французький клуб може відмовитися від оренди скандального футболіста київського "Динамо"

Тренер французького клубу "Труа" незадоволений поведінкою Жерсона Родрігеса, який перейшов в команду з київського "Динамо" на правах оренди у вересні. Повернутися до Києва футболіст може в зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lequotidien .

За даними видання, керівництво французького клубу вивчає можливість повернення Жерсона назад в київське "Динамо". Відзначається, що тренер команди Лорен Баттлез розчарований поведінкою футболіста у вільний від тренувань та ігор час. Зокрема, спортсмен помічений у вживанні спиртних напоїв і захопленні нічними клубами.

Як зазначає видання, повернення Жерсона до Києва може відбутися в наступне трансферне вікно - взимку.