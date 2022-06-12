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Французькі експерти допомагають Україні розслідувати злочини росіян у Чернігові

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Франція, Неділя 12 червня 2022 05:48
Французькі експерти допомагають Україні розслідувати злочини росіян у Чернігові Фото: Франція допомагає Україні розслідувати злочини росіян у Чернігові (facebook.com/VenediktovaIryna)
Автор: Наталья Скороход

Експерти з Франції допомогають Україні в розслідуванні злочинів російських окупантів в Чернігівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення генерального прокурора України Ірини Венедиктової.

За її словами, команда Національної жандармерії Французької Республіки (IRCGN) прибула в Україну ще в середині квітня на пару тижнів, але затримались майже на 2 місяці.

"На зміну судмедекспертам та спеціалістам з ДНК-аналізу, прибула делегація експертів іншої спеціалізації: моделювання за допомогою дрону, балісти, вибухотехніки, а також спеціалісти із застосування зброї масового ураження. Вони працюють у Чернігівській області та проводять дослідження у місцях руйнувань внаслідок обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Також сторони бговорили співпрацю в сфері розслідування загибелі та поранення французьких журналістів.

"Ці воєнні злочини мають бути покарані і ми готові спільно зробити все для цього", - додала Венедиктова.

Нагадаємо, що визначено дев'ять росіян, що знущалися над українцями в Чернігівській області. В селі Ягідному вони влаштували "підвал смерті", в результаті чого загинуло 37 мирних жителів.

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