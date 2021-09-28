Французька Sanofi відмовилася від розробки вакцини, попри успішні випробування

Французька фармацевтична компанія Sanofi заявила про відмову проведення третьої фази клінічних випробувань своєї перспективної РНК-вакцини від коронавірусу. Це пояснюють тим, що препарат може вийти на ринок з великим запізненням, попри позитивні результати попередніх досліджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.

Зазначено, що перші етапи досліджень показували вироблення антитіл у 91-100% добровольців після повної імунізації цим препаратом.

"Наша мета полягає не в створенні нових РНК-вакцин від COVID-19, а в оснащенні Франції та Європи арсеналом вакцин на основі матричної рибонуклеїнової кислоти мРНК для майбутньої пандемії, для нових захворювань. Громадська охорона здоров'я не потребує ще однієї вакцини від коронавірусу на основі мРНК", - йдеться в повідомленні.

Втім, компанія заявляє про намір розробки вакцини на основі мРНК проти інших вірусів, що не викликатиме побічних реакцій.

Група вже почала перші випробування моновалентної вакцини проти сезонного грипу з одним штамом вірусу.