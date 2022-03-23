Французька компанія Renault відмовляється покидати ринок Росії

Французька автобудівна компанія Renault відмовилась виходити з ринку Росії. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав клієнтів й інші підприємства почати бойкотувати проти Group Renault.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Кулеби.

"Не те щоб когось дивує, коли Renault підтримує жорстоку загарбницьку війну в Європі. Але помилки повинні мати ціну, якщо вони повторюються. Я закликаю клієнтів та підприємства по всьому світу бойкотувати Group Renault", - написав Кулеба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про компанії, які відмовляються виходити з ринку Росії.

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