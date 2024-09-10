Французский миллиардер купил украинского мобильного оператора Lifecell

Консорциум инвесторов во главе с компанией французского миллиардера Ксавье Ниеля закрыл сделку по приобретению и слиянию украинского оператора мобильной связи Lifecell с поставщиком услуг Datagroup-Volia.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Horizon Capital, которая участвовала в сделке.
Lifecell - третий по величине оператор мобильной связи в Украине после "Киевстар" и Vodafone. Оператор объединится с компанией "Датагруп-Воля", предоставляющей услуги фиксированной связи и платного телевидения.
Lifecell полностью принадлежал Turkcell. В апреле киевский суд расчистил путь для приобретения, сняв арест с акций Lifecell, принадлежащих находящемуся под санкциями российскому миллиардеру Михаилу Фридману, который владел примерно 20% акций через LetterOne.
Стоимость сделки составляет не менее 524,3 млн долларов, сообщила Turkcell. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация предоставят 435 млн долларов виде кредитов.
Будущая интеграция позволит платформе предлагать сервис, объединяющий мобильную связь, фиксированную связь и платное телевидение. Ожидается, что новая платформа привлечет около 10 млн мобильных пользователей и более 4 млн человек, подключенных через фиксированную сеть доступа.
Консорциум NJJ Holding принадлежащит Ксавье Ниелю, основателю европейской телекоммуникационной группы Iliad.
Напоминим, в конце 2023 года турецкая компания Turkcell объявила о продаже украинского мобильного оператора Lifecell французской инвестиционной компании NJJ Capital, принадлежащей миллиардеру Ксавье Ниелю. Отмечалось, что договор о продаже был подписан 29 декабря 2023 года.