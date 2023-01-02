RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Французская компания GTT прекращает работу в России из-за санкций ЕС

Фото: Французская компания GTT прекращает работу в России из-за санкций ЕС (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Французская инженерная группа Gaztransport & Technigaz (GTT) объявила о прекращении своей деятельности в России после изучения последних пакетов европейских санкций, которые включают запрет на предоставление инженерных услуг российским компаниям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу GTT.

В компании заявили, что ее контракт с российской судостроительной компанией "Звезда" на поставку 15 танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) будет приостановлен с 8 января.

"С 8 января 2023 года действие контракта с компанией "Звезда" будет приостановлено, а вмешательство GTT в работу двух самых современных судов для перевозки СПГ будет ограничено обеспечением безопасности проектов и целостности технологий в соответствии с действующими международными санкциями", - говорится в сообщении.

Напомним, компания Infiniti ушла с российского рынка вслед за материнским автопроизводителем Nissan.

Кроме того: Toyota официально объявила о прекращении производства автомобилей в России. Компания закрывает завод ООО "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияСанкции против РоссииРоссийская Федерация